18 Haziran 2020 Perşembe 09:50 | Son Güncelleme:
17 Haziran 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Haziran reyting sıralaması sonuçları nasıl?
17 Haziran tarihine ait reyting sonuçları en çok izlenen yapımları listeliyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla dizi çekimlerine ara verilmişti. Dizilerin yeni bölümleri yerine ise birbirinden iddialı filmler izlenmiş ve reyting sonuçları içerisinde yerini almıştı. Bazı dizilerin yeni bölüm çekimlerine devam edilmesinin ardından dizilerin reyting sıralaması sonuçları da artık listede yerini alıyor. Ayrıntılar haberimizde…
Reyting sonuçları 17 Haziran tarihinde de en çok izlenen yapımları listeliyor. Her akşam birbirinden iddialı filmler seyirci ile buluşurken, bazı dizilerin yeni bölüm çekimlerine de başlandı. Coronavirüs salgını dolayısıyla yeni bölüm yayınlayamayan dizi yapımcıları reyting sonuçları içerisinde yeniden yer alabilecekler. 17 Haziran reyting sıralaması sonuçları için güncel verileri haberimizden bulabilirsiniz.