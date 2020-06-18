17 Haziran 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Haziran reyting sıralaması sonuçları nasıl?

Reyting sonuçları 17 Haziran tarihinde de en çok izlenen yapımları listeliyor. Her akşam birbirinden iddialı filmler seyirci ile buluşurken, bazı dizilerin yeni bölüm çekimlerine de başlandı. Coronavirüs salgını dolayısıyla yeni bölüm yayınlayamayan dizi yapımcıları reyting sonuçları içerisinde yeniden yer alabilecekler. 17 Haziran reyting sıralaması sonuçları için güncel verileri haberimizden bulabilirsiniz.