17 Aralık reyting sonuçları: Salı Hekimoğlu, EDHO reyting sıralaması nedir?

17 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Salı günü reyting sıralamasında hangi dizi birinci? Her hafta salı akşamları Fox TV’de Kadın, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV’de Çocuk, TV 8’de MasterChef Türkiye programları yayınlanıyor. Kanal D’de yayınlanan Azize dizisinin gününün değişmesinin ardından yeni dizi Hekimoğlu başlıyor. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları ile ilgili detayları takip edebilirsiniz.