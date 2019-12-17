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  3. 17 Aralık reyting sonuçları: Salı Hekimoğlu, EDHO reyting sıralaması nedir?

17 Aralık reyting sonuçları: Salı Hekimoğlu, EDHO reyting sıralaması nedir?

17 Aralık reyting sonuçları: Salı Hekimoğlu, EDHO reyting sıralaması nedir"

Reyting sonuçları güncel olarak duyuruluyor. Salı akşamları Fox TV’de Kadın, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV’de Çocuk, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana geliyor. Yeni dizi Hekimoğlu her hafta salı akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Detaylar haberimizde sizlerle.

17 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Salı günü reyting sıralamasında hangi dizi birinci? Her hafta salı akşamları Fox TV’de Kadın, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV’de Çocuk, TV 8’de MasterChef Türkiye programları yayınlanıyor. Kanal D’de yayınlanan Azize dizisinin gününün değişmesinin ardından yeni dizi Hekimoğlu başlıyor. Haberimiz içerisinden reyting sonuçları ile ilgili detayları takip edebilirsiniz.


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