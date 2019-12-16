16 Aralık reyting sonuçları: Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı reyting sıralaması
Pazartesi reyting sonuçlarında hangi dizilerin birinci olduğu merak ediliyor. 16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TV 8’de MasterChef Türkiye, ATV’de Kim Milyoner Olmaz İster yapımları yayınlanıyor. Yeni dizi Sefirin Kızı’da artık pazartesi dizileri arasında yer alıyor. Geçen hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Çukur dizisi zirvede yer almıştı. İşte detaylar…
16 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Çukur ve Sefirin Kızı reyting sıralaması nedir? Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TV 8’de MasterChef Türkiye, ATV’de Kim Milyoner Olmaz İster yapımları ekrana geliyor. 16 Aralık’ta yeni dizi Sefirin Kızı izleyici karşısına çıkıyor. Geçen haftanın reyting sıralamasına haberimiz içerisinden ulaşabilir, güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.