16 Aralık reyting sonuçları: Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı reyting sıralaması

16 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Çukur ve Sefirin Kızı reyting sıralaması nedir? Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TV 8’de MasterChef Türkiye, ATV’de Kim Milyoner Olmaz İster yapımları ekrana geliyor. 16 Aralık’ta yeni dizi Sefirin Kızı izleyici karşısına çıkıyor. Geçen haftanın reyting sıralamasına haberimiz içerisinden ulaşabilir, güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.