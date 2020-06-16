16 Haziran 2020 Salı 09:41 | Son Güncelleme:
15 Haziran 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı, Zalim İstanbul reyting sıralaması sonuçları nasıl?
15 Haziran reyting sonuçları içerisinde koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümlerine de rastlayacağız. Dizi setlerinin yeniden çekimlere başlamasıyla sevilen dizilerin yeni bölümleri de seyirciyle buluşmaya başladı. Dün akşam TV'de Zalim İstanbul ve Sefirin Kızı vardı. Güncel reyting sonuçları sıralaması için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.
15 Haziran reyting sonuçları içerisinde bu kez sevilen dizilerin yeni bölümleri de yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen dizilerin, yeniden çekimlere başlamasıyla yeni bölümler de seyirciyle buluşmaya başladı. Dün akşam TV'de Zalim İstanbul ve Sefirin Kızı vardı. Güncel reyting sonuçları sıralaması ve geçen haftaya ait sonuçlar haberimizde...