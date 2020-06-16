Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8359
  • 7,7565
  • 379.634
  • 110876
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. 15 Haziran 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı, Zalim İstanbul reyting sıralaması sonuçları nasıl?
16 Haziran 2020 Salı 09:41 | Son Güncelleme:

15 Haziran 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı, Zalim İstanbul reyting sıralaması sonuçları nasıl?

15 Haziran 2020 reyting sonuçları açıklandı mı" Sefirin Kızı, Zalim İstanbul reyting sıralaması sonuçları nasıl"

15 Haziran reyting sonuçları içerisinde koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümlerine de rastlayacağız. Dizi setlerinin yeniden çekimlere başlamasıyla sevilen dizilerin yeni bölümleri de seyirciyle buluşmaya başladı. Dün akşam TV'de Zalim İstanbul ve Sefirin Kızı vardı. Güncel reyting sonuçları sıralaması için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

15 Haziran reyting sonuçları içerisinde bu kez sevilen dizilerin yeni bölümleri de yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen dizilerin, yeniden çekimlere başlamasıyla yeni bölümler de seyirciyle buluşmaya başladı. Dün akşam TV'de Zalim İstanbul ve Sefirin Kızı vardı. Güncel reyting sonuçları sıralaması ve geçen haftaya ait sonuçlar haberimizde...

Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe
'Hafter vahşeti'yle ilgili AB'den flaş hamle
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'da endişelendiren görüntü: Metrobüs duraklarında mesafe hiçe sayıldı
Galatasaray'ın pusulası şaştı
Bakan Karaismailoğlu: 'Milli elektrikli trenin ray ve yol testlerine 30 Ağustos'ta başlayacağız'

Bakan Karaismailoğlu: 'Milli elektrikli trenin ray ve yol testlerine 30 Ağustos'ta başlayacağız'

Arıcıların flora zengini Munzur Dağları'ndaki zorlu 'bal' mesai

Arıcıların flora zengini Munzur Dağları'ndaki zorlu ''bal'' mesaisi

16 Haziran 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumları fiki

16 Haziran 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumları fikirlerinizi değiştirecek!

Siirt'te 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun gör&#x

Siirt'te 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı