15 Haziran 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Sefirin Kızı, Zalim İstanbul reyting sıralaması sonuçları nasıl?

15 Haziran reyting sonuçları içerisinde bu kez sevilen dizilerin yeni bölümleri de yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen dizilerin, yeniden çekimlere başlamasıyla yeni bölümler de seyirciyle buluşmaya başladı. Dün akşam TV'de Zalim İstanbul ve Sefirin Kızı vardı. Güncel reyting sonuçları sıralaması ve geçen haftaya ait sonuçlar haberimizde...