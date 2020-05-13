13 Mayıs TV reyting sonuçları belli oldu mu? Kuruluş Osman, İşler Güçler, Survivor haftalık reyting sıralaması nasıl?

13 Mayıs TV reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Her gün birbirinden iddialı diziler ve programlar televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Haftalık reyting sıralamasını takip edenler zirvedeki ismi merak ediyor. Kuruluş Osman, İşler Güçler, Survivor haftalık reyting sıralaması nasıl? sorusunun yanıtı haberimizde…