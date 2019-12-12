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  3. 12 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

12 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

12 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı" Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

12 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. Bugün 12 Aralık Perşembe günü Fox Tv'de Mucize Doktor, ATV'de ise Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin yeni bölümleri, TV8'de Masterchef, Kanal D'de yerli dizi tekrarı, Star Tv'de Taşıyıcı: Son Hız filmi izleyicilerin beğenisine sunuluyor. İzleyiciler bugün ekranlara gelen yapımlardan hangisinin birinci olacağını merak ediyor. İşte 12 Aralık reyting sonuçları..

Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 12 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı .Bugün 12 Aralık Perşembe günü Fox Tv'de Mucize Doktor, ATV'de ise Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin yeni bölümleri, TV8'de Masterchef, Kanal D'de yerli dizi tekrarı, Star Tv'de Taşıyıcı: Son Hız filmi ekranlara geliyor. İzleyiciler bugün ekranlara gelen yapımlardan hangisinin reytinglerde birinci olacağını öğrenmek istiyor. 12 Aralık reyting sonuçlarına ilişkin bilgiler haberimizde..

 


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