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  3. 11 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Afili Aşk, Sevgili Geçmiş reyting sıralaması

11 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Afili Aşk, Sevgili Geçmiş reyting sıralaması

11 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı" Kuruluş Osman, Afili Aşk, Sevgili Geçmiş reyting sıralaması

11 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. Çarşamba akşamları ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Sevgili Geçmiş, TV 8’de MasterChef Türkiye, TRT1'de Benim Adım Melek yapımlarının yeni bölümleri izleyiciler ile buluşuyor. İzleyiciler hangi yalımın reyting sıralamasında birinci olduğunu merak ediyor. 11 Aralık reyting sıralamasına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor...

Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Çarşamba akşamları ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Sevgili Geçmiş, TV 8’de MasterChef Türkiye, TRT1'de Benim Adım Melek yapımlarının yeni bölümleri yayınlanıyor. İzleyiciler hangi yalımın reyting sıralamasında birinci olduğunu merak ediyor. 11 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Geçtiğimiz haftanın sonuçlarına göre, Kuruluş Osman reyting sıralamasında birinci oldu. Kuruluş Osman'dan sonra en çok izlenen dizi Benim Adım Melek ve Afili Aşk olmuştu. 11 Aralık reyting sıralamasına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor..

 


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