Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. TV reyting sonuçları belli oldu mu? 10 Haziran 2020 reyting sıralaması sonuçları açıklandı mı?
11 Haziran 2020 Perşembe 09:53 | Son Güncelleme:

TV reyting sonuçları belli oldu mu? 10 Haziran 2020 reyting sıralaması sonuçları açıklandı mı?

TV reyting sonuçları belli oldu mu" 10 Haziran 2020 reyting sıralaması sonuçları açıklandı mı"

Güncel reyting sonuçları sabahın erken saatlerinden itibaren popüler araştırma konuları arasında yerini aldı. Dün akşamın en çok izlenen yapımları reyting sıralaması sonuçları ile listeleniyor. 10 Haziran Çarşamba akşamı TV'de Kutsal Damacana, Aslı Gibidir, Romantik Komedi gibi sevilen filmler yayınlandı. Reyting sonuçları ile ilgili detaylı bilgileri haberimizin içerisinden bulabilirsiniz.

10 Haziran 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dün akşam TV’de Kutsal Damacana, Aslı Gibidir, Romantik Komedi gibi sevilen filmler seyirci ile buluştu. Kuruluş Osman ise 25. Bölümüyle ekranlara geldi. Reyting sıralaması sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde…

10 HAZİRAN 2020 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Haziran Salı gününe ait reyting sıralaması sonuçları henüz belli olmadı. Güncel veriler paylaşıldığında haberimizin içerisine eklenecektir. Haberimizin devamından geçen haftaya ait reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Çiftçilere müjde!
CHP'li halef selef başkanlara imar rantından soruşturma izni
Emlak Konut - Advertorial
Teknoloji devinden ABD polisine sert hamle! Artık kullanamayacaklar
Engin Verel son noktayı koydu! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası...
İsrail, Filistinlilerin mezarlarını yıkıyor

İsrail, Filistinlilerin mezarlarını yıkıyor

Su ve karbonat herkesin şikâyet ettiği o soruna çözüm oluy

Su ve karbonat herkesin şikâyet ettiği o soruna çözüm oluyor!

Didim'deki Apollon Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor

Didim'deki Apollon Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor

Yaz sezonuna damga vuracak trend renkler

Yaz sezonuna damga vuracak trend renkler