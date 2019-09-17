Teknofest 2019 nerede, kayıt gerekli mi? Teknofest etkinlik takvimi haberimizde

Teknofest 2019 nerede, kayıt gerekli mi? sorusu arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) bugün başlıyor. 2019 Teknofest'te teknoloji, uzay, havacılık ve bir çok alanda etkinlikler düzenlenecek ve ödüller dağıtılacak. Festivale katılmak isteyenler Teknofest 2019 nerede, kayıt gerekli mi? merak ediyor. Teknofest 2019 ile ilgili tüm bilgiler haberimizde..

TEKNOFEST 2019 NE ZAMAN BİTİYOR?

Bugün başlayan Teknofest etkinlikleri 22 Eylül 2019 tarihinde son bulacak.

TEKNOFEST NEREDE?

Teknofest 2019 Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST'TE NE KADAR ÖDÜL VERİLECEK?

Kazanan takımlara 2 milyon TL'nin üzerinde ödül verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat'a kadar alınmıştı. Yarışmacı takımları, para ödüllerinin yanı sıra projeleri için verilecek olan teknik danışmanlık ve malzeme desteği de bekliyor.

TEKNOFEST ilk yılında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli havacılık ve teknoloji etkinliklerinden biri olmayı başardı. Geçen yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden drone yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı.

Başvuru formunda takım tanıtım dosyasına hangi bilgileri eklememiz gerekmektedir?

Takım tanıtım dosyanızda takımınızı tanıtmanız gerekmektedir. Takımınızın kuruluş yılı, amacı, takım üyelerinin bilgilerini içerebilir. Takım üyelerinizin bölümleri sınıfları; takım içerisindeki iş bölümü; daha önce katılmış olduğunuz yarışmalar, varsa almış olduğunuz ödül ve başarılardan bahsetmelisiniz. Görsellerde kullanabilirsiniz. Danışman bilgilerini belirtmelisiniz. Takım tanıtım metni, takım tanıtım dosyanızın bir özeti olmalıdır. Proje adı yarışma kapsamında tasarladığınız ürüne bir isim vermek istiyorsanız onu içermelidir. Proje tanıtım metni, projenizdeki öngörülen süreçler, yarışma hedefi doğrultusunda kullanmayı planladığınız metodlardan kısaca bahsetmelisiniz.

Yarışmalara katılmak için akademik danışmanımız olması şart mıdır, akademik danışmanın sorumlulukları nelerdir?

Şartnamelerde aksi belirtilmemişse, takımlar akademik danışman bulundurmak zorunda değildir. 31.03.2018 tarihinden önce, yarışma mail gruplarında Akademik Danışman gerekliliği konusunda bilgilendirilme yapılmıştı. Ancak, devam eden süreçte, görülen lüzum üzerine, bu gerekliliği Teknofest Yönetimi esnetmekteyiz. Ancak, çalışmalarınızın daha düzenli ve salahiyetli olması açısından ve ayrıca destek taleplerinizin daha olumlu karşılanması bakımından, akademik bir danışman ile yarışmaya katılım göstermeniz, tarafımızdan önemle tavsiye olunur. Akademik danışmanın rolü; Takımın çalışmalarını denetlemek, takım liderini ve takımı yönlendirmek., Takımın hazırladığı belgeleri yarışma komisyonuna teslim etmeden önce onaylamak şeklindedir. Öte yandan, danışman şunları yapmamalıdır; takım adına tasarım yapmak, takıma doğrudan bir tasarım önermek, bir yarışma için birden fazla takıma danışmanlık yapmak, yarışma günü takımın operasyonu yönetmek gibi işleri gerçekleştirmemelidir.

TEKNOFEST ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler'e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı'nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturmaktadır.

Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflenmiş, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlanarak bu alanda çalışan binlerce gencin projesi desteklenmiştir. Finalist takımları 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül beklemektedir.