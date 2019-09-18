İstanbullular ilk günden TEKNOFEST'e akın etti

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) dün kapılarını açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’yla (T3 Vakfı) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festival, ilk günden 7’den 70’e İstanbulluların akınına uğradı. Festival, 22 Eylül’de sona erecek. Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak. Bu yıl TEKNOFEST’i 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

GÖKLERE İMZA ATIYORUZ

Festivalin açılış töreninde bir konuşma yapan Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in Türkiye’nin aydınlık geleceğine hizmet ettiğini belirterek, “Yediden yetmişe el ele vererek ‘Tam Bağımsız Türkiye’ yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz. Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır” dedi. Bayraktar, festivalin 2’ncisini düzenlemekten gurur duyduklarını belirterek, “Gençlerimiz roket, İHA, uydu yarışmalarında göklere imza atıyor. Uluslararası Girişim Zirvesi’nde, Siber Güvenlik Yarışması’nda, teknolojide lider olmak için tüm dünyayla yarışıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’yla (T3 Vakfı) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festival, büyük bir katılımla dün kapılarını açtı. Büyük teknoloji şovu , 22 Eylül’de sona erecek.

100 BİLİM İNSANI BULUŞUYOR

Yurtdışında kendi alanında adını duyuran 96 Türk bilim insanıyla yurtiçinden 100’e yakın katılımcının bir araya geleceği ‘Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı’ da TEKNOFEST’te gerçekleştirilecek. Kurultayda, küresel eğilimlere göre yükselen teknolojilerle bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin etkileştirilmesi süreçleri masaya yatırılacak.

YERLİ TEKNOLOJİ ATAĞI

SAHA İstanbul üyesi firmalar da, yüzde 100 yerli ve milli sistem ve ürünlerini TEKNOFEST’te hem genç teknoloji tutkunlarına hem de sektör profesyonellerine tanıtıyor.

19 YARIŞMA, 2 BİN TAKIM, 3 MİLYON LİRA ÖDÜL

Bu yıl aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu’nun bulunduğu 19 yarışma düzenleniyor. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı. Tüm yarışmalarda dereceye girenlere toplam 3 milyon lira ödül dağıtılacak.

FİKİR ÜRETİN, İCAT ÇIKARIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, açılışta yaptığı konuşmada gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulundu. Bakan Varank, “Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her adımınızda sizlerle birlikteyiz, sizlerle yol yürümek için varız” dedi. Türkiye’nin, milli teknoloji hamlesiyle yeni bir döneme girdiğini belirten Varank, bu hamlenin 82 milyon tarafından sahiplenilmesini istediklerini söyledi.

MİLLİ UÇAK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İlk kez Fransa Air Show’da tanıtılan ‘Milli Muharip Uçak’ın (MMU) birebir modeli TEKNOFEST’te büyük ilgi topladı. 14 metre kanat açıklığı, 21 metre boyu ve 6 metre yüksekliğe sahip MMU, 1.8 Mach hız yapabilecek. TUSAŞ tarafından üretilen MMU, dünyanın sayılı teknolojilerini bünyesinde barındıracak.

ALTAY TANKI İÇİN ÇARKLAR DÖNÜYOR

BMC, Altay ana muharebe tankının seri üretim sürecindeki ilk konfigürasyonu olan Altay T1’i festivalde sergiledi. Daha önce savunma sanayii fuarlarında sektördeki profesyonellere tanıtılan Altay, böylece ilk kez geniş halk kesimlerine açık bir etkinlikte sergilenmiş oldu. Altay’ın ilk seri üretiminin 2021 yılında başlaması planlanıyor.

EN YETENEKLİ DRONE PİLOTLARI

World Drone Cup’ta dünyanın en yetenekli drone pilotları buluştu.

37 ülkeden 64 pilot, deneme yarışlarının ardından birincilik için ter dökecek. Drone Milli Takımı da ilk kez uluslararası bir yarışta yer alacak.

CEZERİ VE AKINCI TİHA SAHNEDE

TEKNOFEST'te görücüye çıkan Cezeri Uçan Araba, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Cezeri’nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı, önemli projeyi 9 ay gibi kısa bir zamanda tamamladıklarını bildirdi. Yağcı, şu anda Cezeri’nin tek kişilik taşıma yapabildiğini, ilerleyen versiyonlarında iki veya daha fazla kişiye çıkabileceğini söyledi. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı da (TİHA) ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıktı.

Akıncı TİHA’nın testlerin ardından çok yakında ilk uçuşunu yapması bekleniyor.

Bayraktar ailesiyle izledi

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in ilk gün etkinliklerini geçen yıl da olduğu gibi yine eşi ve çocuğuyla birlikte izledi.

HAVADAN HAVAYA İLK FÜZEMİZ

Türkiye’nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ, Hürjet’in altına monte edilmiş şekilde sergilendi. TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, “2021 itibarıyla seçilecek uygun bir kurum tarafından seri üretimine başlanabilecek. Seri üretime geçtiğinde Hürjet’te, Akıncı’da, Milli Muharip uçağımızda kullanılabilecek bir füzemiz olacak” diye konuştu.

RUS UÇAĞI GELDİ, SU-35 NEFES KESTİ

Rusların MC-21 tipi yolcu uçağı uluslararası ilk uçuşunu yaparak TEKNOFEST’e geldi.

Ayrıca Rus savaş uçağı SU-35 de festivalde gösteri uçuşu yaptı. Uçuş, nefes kesti.

SÜLEYMAN SOYLU GENÇLERLE BULUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TEKNOFEST kapsamında açılan stantları ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Soylu, dev teknoloji etkinliğine büyük ilgi gösteren gençlerle ve öğrencilerle de sohbet etti.

TürkMedya’nın da sponsorları arasında yer aldığı festivalde Akşam Gazetesi dağıtıldı.