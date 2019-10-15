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  3. Siber güvenliği tehdit eden 11 efsane ve onlarla başa çıkmak için gerekli çözümler...

Siber güvenliği tehdit eden 11 efsane ve onlarla başa çıkmak için gerekli çözümler...

Siber güvenliği tehdit eden 11 efsane ve onlarla başa çıkmak için gerekli çözümler...

Siber güvenliği tehdit edenler her ne kadar hackerler olsa da, doğru sanılan birçok "siber güvenlik efsanesi" hackerların işlerini kolaylaştırıyor. İşte siber güvenliği tehdit eden 11 efsane ve onlarla başa çıkmak için gerekli çözümler...

Şirketlerin ve son kullanıcıların siber güvenlik konusunda bazı yaygın efsanelere inandığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, siber güvenliği tehdit eden 11 efsaneyi ve onlarla başa çıkmak için gerekli çözümleri sıralıyor:

1. Bu benim başıma gelmez

Kullanıcılar ve şirketler çoğu zaman rakamlara aldanarak kendilerini güvende hissederler. Virüslerin, kötü amaçlı yazılımların ve diğer tehditlerin karmaşıklığının ve sayısının giderek arttığı unutulmamalı. Bu, korunmasız bir cihazın tehlikeye girme olasılığını her zaman artırıyor.

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