Samsung Galaxy s20, s20 Plus ve s20 Ultra tanıtıldı! İşte Samsung Galaxy s20 fiyatı ve özellikleri

Samsung 2020 yılının ilk amiral gemisi olan Samsung Galaxy s20, s20 Plus ve s20 Ultra modellerini bugün gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında tanıttı. Teknoloji tutkunlarının merak ettiği Samsung Galaxy s20 fiyatı ve özellikleri de belli oldu. Telefonda bir önceki modelden farklı olarak birçok yenilik ve iyileştirmeler bulunurken s20 Ultra modeli kamerası ve büyük ekranıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte Samsung Galaxy s20, s20 Plus ve s20 Ultra fiyatı ve özellikleri hakkında merak edilenler…

GALAXY S20 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 ultra modelleri sırasıyla 6.2 inç, 6.7 inç ve 6.9 inç büyüklüğünde Quad HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip. Üç modelde de Dinamik AMOLED, HDR10+ destekli ekran kullanılıyor. Ekranın yenileme hızı 120 Hz, okunmatik sensörün tarama hızı ise 240 Hz değerine sahip. Ekrandan parmak izi okuma sensörü, önceki modellerde olduğu gibi ultrasonik okuma yapıyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Galaxy S20 Ultra arka kamera özellikleriyle diğer modellerden bir adım öne çıkıyor. Telefonun arkasında 108 MP çözünürlüğünde ana sensör, 48 MP telefoto sensör, 12 MP ultra geniş açılı sensör ve bunlara ek olarak ToF sensör bulunuyor. Samsung çıtayı bir üst seviyeye taşımış ve bu telefona 10x optik zoom, 100x dijital zoom özellikleri eklemiş.

Galaxy S20 ve Galaxy S20+ modellerinde 108 MP ana kamera yerine 64 MP çözünürlüğünde ana kamera kullanılıyor. Sensör farklılığı nedeniyle bu iki cihaz 3x optik zoom ve 30x dijital zoom yapabiliyor. Galaxy S20 modelinde ToF sensör bulunmuyor. Galaxy S serisinin önceki modellerinde bulunan değişken açılı diyafram özelliği bu modelde sonlandırılmış. Tüm kameraların diyafram değerleri sabit.

Üç modelde de 8K çözünürlüğünde video kayıt özelliği var ancak Galaxy S20 Ultra 30 fps kayıt alırken diğer modeller 25fps kayıt alıyor.

Galaxy S20 ultra modeline yerine bu modelleri tercih edince ön kamerada da megapiksel kaybı yaşanıyor. Galaxy S20 Ultra’nın ön kamerası 40 MP çözünürlüğünde, diğer iki modelin ön kamerası ise 10 MP çözünürlüğünde.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Cihaz gücünü 7nm üretim sürecinden geçen Exynos 990 yonga setinden alıyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+’da 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunurken Galaxy S20 Ultra’da 12 GB ve 16 GB RAM seçeneği bulunuyor. Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S20+ modelleri 128 GB ve 512 GB dahili depolama seçeneği ile satışa sunulacak, Galaxy S20 ise yalnızca 128 GB dahili depolama ile satılacak. Üç modelde de microSD kart desteğine yer verilmiş.

Galaxy S20 modellerinin üçünün de batarya kapasitesi farklı. Galaxy S20’de 4000 mAh ve Galaxy S20+’da 4500 mAh, Galaxy S20 Ultra’da ise 5000 mAh büyüklüğünde batarya kapasitesi bulunuyor.

GALAXY S20 ULTRA ÖZELLİKLERİ

• 6.9 inç Quad HD+ Dinamik AMOLED

• Dörtlü arka kamera:

-Geniş açılı:108 MP, f/1.8, OIS

-Ultra geniş açılı: 12 MP, f/2.2

-Telefoto: 48 MP, f/3.5, OIS

ToF sensör

• Ön kamera: 40 MP, F/2.2

• Exynos 990, 12 GB/16 GB RAM, 128 GB/512 GB depolama

• 5000 mAh batarya, 220 g ağırlık, IP68

• Yüz tanıma, ekrandan parmak izi okuma

GALAXY S20 PLUS ÖZELLİKLERİ

• 6.7 inç Quad HD+ 120 Hz Dinamik AMOLED

• Dörtlü arka kamera:

-Geniş açılı:12 MP, f/1.8, OIS

-Ultra geniş açılı: 12 MP, f/2.2

-Telefoto: 64 MP, f/2.0, OISToF sensör

• Ön kamera: 10 MP, F/2.2

• Exynos 990, 8 GB/12 GB RAM, 128 GB/512 GB depolama

• 4500 mAh batarya, 186 g ağırlık, IP68

• Yüz tanıma, ekrandan parmak izi okuma

GALAXY S20 ÖZELLİKLERİ

• 6.2 inç Quad HD+ 120 Hz Dinamik AMOLED

• Üçlü arka kamera:

• Geniş açılı:12 MP, f/1.8, OIS

• Ultra geniş açılı: 12 MP, f/2.2

• Telefoto: 64 MP, f/2.0, OIS

• Ön kamera: 10 MP, F/2.2

• Exynos 990, 8 GB/12 GB RAM, 128 GB depolama

• 4000 mAh batarya, 186 g ağırlık, IP68

• Yüz tanıma, ekrandan parmak izi okuma

SAMSUNG GALAXY S20 FİYATI

Galaxy s20 için 899 euro seviyesinde yer alıyor. 12 GB RAM’e sahip 5G’li versiyon için açıklanan Avrupa fiyatı ise 999 euro seviyesinde karşımıza çıkıyor.

SAMSUNG GALAXY S20 PLUS FİYATI

Galaxy s20 Plus Avrupa fiyatı normal versiyon için 999 euro , Telefonun 5G’li yani 12 GB RAM’li versiyonu ise 1.099 euro fiyat ile karşımıza çıkıyor.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA FİYATI

s20 Ultra 12 GB RAM + 128 GB depolama için 1.349 euro, 16 GB RAM + 512 GB depolama içinse tam 1.550 euro ile fiyatlandırılıyor.