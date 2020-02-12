Defne Samyeli aldatıldı mı? Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu!

Defne Samyeli basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yeni projeleri olduğunu ve yoğun bir iş temposunda çalıştığını söyleyen Samyeli son günlerde çok konuşulan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Defne Samyeli aldatıldı mı? sorusuna da cevap veren ünlü sunucu uzun süren sessizliğini bozdu.

" BEN BİLMİYORMUŞUM, GÖRMEMİŞİM "

Samyeli yaptığı açıklamada: "Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün" ifadelerine yer verdi.

DEFNE SAMYELİ ALDATILDI MI?

Samyeli, 'Aldatıldığınızı mı düşünüyorsunuz' sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Benim açıklamam yok. Benim sadece söylediklerim var. Sadece size ilişkin yaptığım bir açıklamam var. Ben onunla ilgili bir netlik kazandırmak istedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz."