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  • İsrail ABD'den istedi... Hiçbir ülkeye satılmayan F-22 Raptor savaş uçağı! İşte özellikleri
27 Ekim 2020 Salı 12:02 | Son Güncelleme:

İsrail ABD'den istedi... Hiçbir ülkeye satılmayan F-22 Raptor savaş uçağı! İşte özellikleri

İsrail ABD'den istedi... Hiçbir ülkeye satılmayan F-22 Raptor savaş uçağı! İşte özellikleri

İsrail yönetiminin, Washington'dan sadece ABD'nin kullandığı F-22 Raptor tipi savaş uçağını satın almak için girişimlerde bulunduğu duyuruldu. F-22 Raptor, Lockheed Martin firması tarafından, hava üstünlüğü odaklı, düşük radar izi ile yüksek görünmezlik sağlamaya yönelik üretilen avcı uçağı olarak biliniyor.

İsrail yönetimi, daha önce ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) F-35 satışına karşı çıkmayacağını duyurmuştu. Tel Aviv yönetiminin, ABD’den henüz kimseye satmadığı F-22 Raptor tipi savaş uçağını satın almak üzere girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

 Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne göre, F-22 uçakları Birleşik Devletler Küresel Saldırı Görev Gücü'nün önemli bileşenlerinden biri. BD tarafından ihracatına izin verilmeyen F-22'nin tek kullanıcısı olan Amerikan Hava Kuvvetlerinde Mayıs 2010 itibariyle 168 adet bulunmaktadır.

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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