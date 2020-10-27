27 Ekim 2020 Salı 12:02 | Son Güncelleme:
İsrail ABD'den istedi... Hiçbir ülkeye satılmayan F-22 Raptor savaş uçağı! İşte özellikleri
İsrail yönetiminin, Washington'dan sadece ABD'nin kullandığı F-22 Raptor tipi savaş uçağını satın almak için girişimlerde bulunduğu duyuruldu. F-22 Raptor, Lockheed Martin firması tarafından, hava üstünlüğü odaklı, düşük radar izi ile yüksek görünmezlik sağlamaya yönelik üretilen avcı uçağı olarak biliniyor.
İsrail yönetimi, daha önce ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) F-35 satışına karşı çıkmayacağını duyurmuştu. Tel Aviv yönetiminin, ABD’den henüz kimseye satmadığı F-22 Raptor tipi savaş uçağını satın almak üzere girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne göre, F-22 uçakları Birleşik Devletler Küresel Saldırı Görev Gücü'nün önemli bileşenlerinden biri. BD tarafından ihracatına izin verilmeyen F-22'nin tek kullanıcısı olan Amerikan Hava Kuvvetlerinde Mayıs 2010 itibariyle 168 adet bulunmaktadır.