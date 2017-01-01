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Türkiye için korkutan gelişme
Uludağ Üniversitesi (UÜ) Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak, Türkiye genelinde önceki yıllarda yüzde 10-20 olan arı ölümlerinin bazı bölgelerde yüzde 70'lere kadar çıktığını bildirdi.
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Fiyatı yarı yarıya düştü
Havaların serinleyip balığın bollaşmasıyla balık fiyatları ucuzladı. Hamsinin kilosu 10-12 liradan 5-7 liraya, tanesi 15 liradan satılan palamut ise 10 liraya düştü. Fiyatların daha da ucuzlaması bekleniyor
TARIM
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'Fiyatı 15 liraya ulaşacak'
UFK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, "Fındıkta fiyatlar üzerinde bazı spekülasyonlar var ancak üreticilerimiz buna itibar etmemeli. Fındık fiyatı 15 liraya ulaşacaktır, buna inansınlar" dedi.
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Patateste rekolte beklentisi yüksek
Türkiye'nin önemli patatesi üretim merkezlerinden Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, 16 bin dekardan 25 bin dekara yükselen ekim alanlarından 125 bin ton rekolte bekleniyor.
TARIM
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Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
Sezona günler kala rekolte ve fiyat tartışmaları yaşanan fındık pazara indi. 12 liralık sezon açılış fiyatı ile Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.
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Fındık alımları başladı
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "Piyasa fiyatının 10-20 kuruş üzerinden fındık alıyoruz, günlük olarak piyasa fiyatını takip edeceğiz ve her gün oluşan fiyatın üzerine 10-20 kuruş koyacağız"
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Hedef 3 milyar dolar
TÜKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çaputçu, ihracatı artırmanın en büyük hedeflerinden birisi olduğunu belirterek, "2015'te 3 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı planlıyoruz" dedi.
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'Zam şampiyonu'nda erken hasat
Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Şahin, olgunlaşmamış limonların iyi para ettiği düşüncesiyle hasat edilmeye başlandığını belirtti.
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‘Terörün maliyeti 30 milyon lira‘
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, terör örgütünün son günlerde gerçekleştirdiği sadece sabotaj eylemlerinin yatırıma verdiği maliyetin 30 milyon lira olduğunu söyledi.
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