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Devrim gibi yenilik
Devrim gibi yenilik
Fiyatını gören bir daha bakıyor!
Fiyatını gören bir daha bakıyor!
Fiyatları düştü
Fiyatları düştü
Fiyatı el yakıyor
Fiyatı el yakıyor
Kadın istihdamında birinci!
Kadın istihdamında birinci!
Dernek kurmak için biraraya geldiler!
Dernek kurmak için biraraya geldiler!
Fiyatı çeyrek altını geçti! Vatandaş isyan etti
Fiyatı çeyrek altını geçti!
Vatandaş isyan etti
FLAŞ! Fiyatlar yüzde 20 düşecek
FLAŞ! Fiyatlar yüzde 20 düşecek
Yüzde 15 zamlandı
Yüzde 15 zamlandı
Fiyatı el yakacak
Fiyatı el yakacak TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Yüksek sıcaklıkların kurumalara, aşırı yağışların çürümelere yol açması nedeniyle soğanda rekolte beklenenden düşük kalacak
Yüzde 50 zam geldi!Fiyatı 'çeyrek altın'ı geçti
Yüzde 50 zam geldi!
Fiyatı 'çeyrek altın'ı geçti
Tarlada 49 kuruş markette 2.21 TL
Tarlada 49 kuruş markette 2.21 TL
Kilosu 850 lira!
Kilosu 850 lira!
Fiyatı sıcaklarla birlikte uçtu
Fiyatı sıcaklarla birlikte uçtu
Dolandırıcıkta sınır tanımadılar
Dolandırıcıkta sınır tanımadılar
ASELSAN tarıma el attı
ASELSAN tarıma el attı
Fiyatı tavan yaptı
Fiyatı tavan yaptı
Bayram sonrası fiyatı artacak
Bayram sonrası fiyatı artacak
Sevenleri yaşadı! Fiyatı yüzde 60 düştü!
Sevenleri yaşadı!
Fiyatı yüzde 60 düştü! Malatya’da geçen yıl dondan etkilenince fiyatı tavan yapan kayısı, bu yıl da bolluk nedeniyle yüzde 60 oranında ucuzladı.<
Emeksiz 100 milyon dolar!
Emeksiz 100 milyon dolar!
Çin'i kuru incirle fethetti
Çin'i kuru incirle fethetti
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Bal kabağı göçü bitirdi!

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