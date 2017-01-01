'Fiyatı 15 liraya ulaşacak'

UFK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, "Fındıkta fiyatlar üzerinde bazı spekülasyonlar var ancak üreticilerimiz buna itibar etmemeli. Fındık fiyatı 15 liraya ulaşacaktır, buna inansınlar" dedi.