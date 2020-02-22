'Zulüm durmadan dönmeyiz'

Başkan Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Saat 18.00’de başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İdlib’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki lider yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade etti.

ÇÖZÜM SOÇİ MUTABAKATI

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, rejimin İdlib’de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca çözümün Soçi Mutabakatı’nın tam olarak uygulamasından geçtiğini belirtti. Görüşmede Libya’daki gelişmeler de ele alındı.

YOĞUN TEMAS KARARI

Rusya’nın Ankara Büyükelçilği’nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise “Liderler, İdlib’deki gerilimin azaltılması, ateşkesin sağlanması ve terör tehdidinin yok edilmesi için bakanlıklar arası ikili görüşmeleri yoğunlaştırma kararı aldı. Liderler ayrıca savunma bakanlıkları arasındaki temasların yoğun biçimde devam edeceğini de teyit etti” denildi.

Başkan Erdoğan, Putin’le görüşme öncesi İstabul’da İdlib’deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda da bulundu. Erdoğan, “Bu akşamki görüşmenin (Putin) neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir. Rejim, bu noktada İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece oradan çekilmek ve ateşkes söz konusu değil” dedi.

150 REJİM ASKERİ ETKİSİZ

Erdoğan İdlib’de rejimin düzenlediği saldırılarla ilgili olarak “Ben buna savaş diyebilirim. Oradaki muhaliflerle rejim güçleri arasındaki çatışmalar neticesinde bizim malum orada iki şehidimiz, bazı araç gereçlerin imhası söz konusuydu. Ama bunun çok çok fazlasıyla, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Bunun yanında çok sayıda cihaz; 2 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikap imha edildi” dedi.

GÜVENLİ BÖLGE ÇALIŞMASI

Bir milyona yakın insanın Suriye sınırına doğru göç ettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz bunlara nerede iskan imkanı sağlayacağız. Suriye sınırına doğru 35 km’lik bir güvenli bölge ilan edelim ve buraya briket barakalar yapalım dedik. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Kızılayımızın, AFAD’ımızın yoğun çalışmaları var. Merkel, Kızılhaç vasıtasıyla 25 milyon euro vereceğini söyledi. Macron’a da aynı teklifi yaptım. Sayın Trump’tan Rusya’dan S-400 aldığımız gibi Patriot istedik. Ama ona olumlu cevap veremediler.”

Mart ayında Ankara, Tahran ve Moskova’nın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirve dışında dörtlü zirve için de Putin’in cevabı bekleniyor.

5 MART’TA İSTANBUL’DA DÖRTLÜ ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün öğle saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, bu görüşmeyle ilgili Macron ve Merkel’in Putin’e İdlib’de kararlı bir ateşkesin yapılması için kapsamlı bir teklifte bulunduklarını ve 5 Mart’ta İstanbul’da dörtlü zirve teklif ettiklerini, ancak Putin’in yanıt vermediğini belirtti. İki AB lideriyle yaptığı görüşmede Erdoğan ayrıca İdlib’de insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı ve Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi; yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti.

ABD’DEN TAZİYE MESAJI: YANINIZDAYIZ

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İdlib’deki şehitler için Türk hükümetine başsağlığı dilenerek, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız.” ifadesi kullanıldı. “Türkiye hükümetine, askerlerinin ölümünden dolayı başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz” denilen açıklamada Mehmetçiğin koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için İdlib’de bulunduğuna dikkat çekildi. “Bu tür eylemlere karşı NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” ifadesinin kullanıldığı açıklamada Başkan Trump’ın, Başkan Erdoğan ile telefon görüşmesinde İdlib’e yönelik endişelerini dile getirdiği kaydedildi. Trump’ın Rusya’ya yaptığı çağrı hatırlatıldı.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIRDA

TELSİZDEN ASKERLERE İDLİB İÇİN BAŞARI DİLEDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme yaptı.

Akar, komutanlarla birlikte İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri’nde incelemelerde bulundu. Harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin detaylı bilgi alan Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib’de görev yapan personelle telsizden konuştu. Sahadaki Mehmetçik’ten “Her zaman hazırız” karşılığını alan Akar, “Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz.” dedi. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki incelemeleri kapsamında 2. Ordu Taktik Komuta Yeri’ni de ziyaret etti. Bölgedeki personel, Bakan Akar’a, saldırılarını sürdüren rejim unsurlarının cami ve kiliseleri karargah olarak kullanmaya başladıkları yönündeki tespitleri aktardı.

AB’DEN DEKLARASYON: DERHAL DURDURUN

Avrupa Birliği (AB), rejimin İdlib’deki askeri saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, tüm taraflara silahlı çatışmaları derhal durdurması çağrısında bulundu. AB Konseyi, Suriye’nin İdlib bölgesindeki son duruma ilişkin bir deklarasyon yayımladı. Deklarasyonda taraflar Soçi mutabakatı kapsamındaki taahhütlere tam olarak uymaya çağrıldı. Deklarasyonda, “Saldırılar büyük insani acılara neden oluyor ve bu kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

60 ARAÇLIK TAKVİYE

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 60 araçlık obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcı geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. Araçların İdlib’deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.

BM’DEN İDLİB’DE ‘ATEŞKES’ ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib’deki “kâbusun ve şiddet döngüsünün” derhal son bulması ve “ateşkes” çağrısında bulundu. Suriye rejiminin Rusya destekli saldırılarına devam ettiğini belirten Guterres, “Bu durum ciddi riskleri beraberinde getiriyor” dedi.