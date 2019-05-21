Yayın erken bitirildi suçlamalarına CNN Türk'ten açıklama geldi

AK Parti'nin İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun Yunan medyasında gündeme gelen iddiaları dile getirmesi programda da gündeme geldi.

Ahmet Hakan, "Bu iddialara neden yanıt vermediniz?" diye sorunca İmamoğlu, "Belediye başkanını savunacaksan çağır onu onunla konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen. Ben olsam söylemem. Ünlem işareti koyalım kapatalım" ifadesini kullandı.

Bu tartışmanın ardından bir süre daha devam eden programın, 'gelen bir talimat sonucu erken sonlandırıldığı' iddia edildi. Programın iki saat sürmesinin planlandığı ileri sürüldü. Söz konusu iddia sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.