İmamoğlu neden cevap vermiyor?

Ekrem İmamoğlu, gazeteci Ahmet Hakan’ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ahmet Hakan’ın son günlerde gündeme gelen bir Yunan gazetesinin İstanbul seçimleriyle ilgili attığı manşeti ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun sözlerini sorması üzerine, İmamoğlu verdiği cevaplarla gergin dakikalar yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu’nun Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile ilgili sarfettiği cümleler ise büyük tepki çekti.

GÖKSU’DAN CEVAP GECİKMEDİ

Tepki çeken sözlerin ardından, 31 Mart seçimlerinde rekor oyla seçilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'ESENLER HALKINA KARŞI BÜYÜK SAYGISIZLIK'

Esenler halkına yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu belirten Göksu, ''Benim bu konuda fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ben sadece İmamoğlu'na bir şey sordum. Söyledği cümleler nezaketsiz saygı içermeyen cümleler. Esenler halkına karşı büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben 166 bin oyla seçilmiş bir başkanım. Esenler halkına büyük bir saygısızlık ve nezaketsizlik yaptığını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

'SÖZLERİM NET ORTADA'

Göksu açıklamasının devamında ''Benim söyledğim sözler çok net ortada. Ben ona bir soru soruyorum ve cevabını bekliyorum. Bu sorunun cevabının vermemek konusunda direniyorlar. İstanbul halkı buna cevabını verecektir.'' dedi.

'İSTANBUL HALKININ VİCDANINA EMANET EDİYORUM'

Göksu sözlerini ''CHP'nin şahsımla alakalı sözleri incitici sözlerdir. İyilik meleği gözüken adayın maskesi düşmüştür. Demokrasilerde sorulan sorulara ünlem ve noktayı İstanbul seçmeni koyar. İstanbul halkına söylenenleri İstanbul halkının vicdanına emanet ediyorum.'' diye bitirdi.