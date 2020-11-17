Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu Akşener'in yerine geçecek

İYİ Parti’den ihraç edilen Prof. Dr. Ümit Özdağ, CNN Türk’te katıldığı bir programda ortaya çarpıcı bir iddia attı.

Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun Meral Akşener’den sonra genel başkanlığa hazırlandığını öne sürdü.

İYİ Parti’nin kongre sürecinden zararlı çıktığına dikkat çeken Ümit Özdağ, “Buğra Kavuncu genel başkanlığına hazırlanıyor. Kongre sürecinden parti, genel başkan, Koray Aydın ve Yavuzalioğlu zararlı çıktı. Bir tek Buğra Kavuncu zararlı çıkmadı.” ifadelerini kullandı.

Buğra Kavuncu’nun İYİ Parti’deki Türk milletçiliğini kontrol altına almaya çalıştığını söyleyen Özdağ, “Parti içinden ve dışından destek alıyor. Meral Akşener, Buğra Kavuncu’nun genel başkanlığına hazırlandığının farkında ve partide onun önünü açıyor. Fakat Akşener, Kavuncu projesinin ne kadar büyük olduğunu bilmiyor.” dedi.

Ümit Özdağ daha önce ihracına sebep olan konuşmasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ ile ilişkili olduğunu iddia etmişti.

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