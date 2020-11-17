CHP'li Fikri Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na “ortak anayasa çalışması” tepkisi: Her iki yol da CHP'nin Genel Başkanı'na yakışmıyor

İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ’ın ifşa ettiği CHP, İYİ Parti, HDP ve SP tarafından yapılan ortak anayasa çalışması gündeme bomba gibi düştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlerdir konuşulan anayasa çalışması iddiasını inkâr ederek, “Dört partiyle oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı.” diye konuştu. Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun 21 Haziran 2018’de CHP’nin finanse ettiği Tele1 televizyonunda anayasa değişikliği için çalıştıklarını itiraf ettiği röportaj ortaya çıktı.

CHP’Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİ FİKRİ SAĞLAR, KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ GÖSTERDİ



HDP’nin de aralarında bulunduğu 4 parti ile ortak anayasa çalışması CHP’yi de karıştırdı. Eski CHP milletvekili Fikri Sağlar Kılıçdaroğlu’na eleştirilerde bulundu.

BirGün için bir yazı kaleme alan Fikri Sağlar, “Kılıçdaroğlu’nun çeşitli medya organlarında böyle bir hazırlık yapılmadığını açıklaması, yurttaşlar kadar CHP’lileri de hayrete düşürdü. Kılıçdaroğlu ya önceki beyanlarını unuttu ya da inkâr yolunu seçti. Her iki yol da CHP’nin Genel Başkanı’na yakışmıyor.” ifadelerini kullandı.

Sağlar yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca bir anayasa çalışması yapılmasının saklanacak tarafı da yok. İnkâr etmek, CHP’nin tartışılmasını ve toplumun CHP’ye olan güvenini yok ediyor.”