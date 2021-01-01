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01 Ocak 2021 Cuma 17:02 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya'nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün zorluklara rağmen yükselmeye devam edişinin ispatıdır ELHAMDÜLİLLAH." paylaşımında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sözcü gazetesinin Ayasofya manşetine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erbaş, "Ayasofya’nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün zorluklara rağmen yükselmeye devam edişinin ispatıdır ELHAMDÜLİLLAH." açıklamasında bulundu.

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