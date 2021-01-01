Sözcü'den tepki çeken manşet! '2020 felaketleri listesi'ne Ayasofya Camii'nin açılışını koydular

Yeni yılın ilk gününde Sözcü Gazetesi büyük tepki toplayan bir manşete imza atı. "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetiyle okuyucularıyla buluşan gazetenin haberinin detaylarında, dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntı vardı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Deprem, çığ felaketi ve korona gibi felakatlerin sıralandığı kısımda Ayasofya'nın ibadete açılması da felaket olarak gösterildi.

Temmuz 2020'nin felaketi olarak gösterilen kutucukta, "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılan Ayasofya Camii, İslam aleminde büyük bir sevince neden olurken, Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye karşı tepki sesleri yükselmişti.



Haberin Özeti

Sözcü gazetesi, 2021'in ilk gününde skandal bir manşetle çıktı.• 2020'ninolaylarını sıralayan Sözcü, koronavirüs ve deprem felaketlerinin yanınada ekledi.