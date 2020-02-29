Başkan Erdoğan: 18 bin kişi geçti, kapıları kapatmayacağız

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli başlıklar;

"Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir."

Yılda 1-2 milyar avro harcıyorum, gerekli desteği de veririm demiştiniz. Hani nerde? Yalan. Yani biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Biz bu işleri kendimiz yürütmek zorundayız.

Biz 3.7 milyon suriyeliyi idare ediyoruz. Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız.

"SURİYE'DE NE İŞİNİZ VAR?" SÖYLEMLERİ

Bize diyolar ki sizin orada ne işiniz var? Suriye işgal altındaki topraklarını korumak zorundadır diyorlar. Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik, biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriyeliler tamam demeden bizim oradan çıkma gibi bir düşüncemiz yok.

Başkan Erdoğan:" Ülkemizi bir terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar."

'BİZİ ESED'LE BAŞBAŞA BIRAKIN' DEDİM

Putin'e dedimki bizim orada karşımıza çıkmayın, oradan çekilin bizi Esed rejimiyle baş başa bırakın.

İdlib'de şuanda 3-4 milyon insanın yaşadığı yerde heryeri yerle iksan ettiler. Bu mücadeleyi sürdürmemizin arkasında oradaki çocukların ve insanların yaşadığı acımasız felaket vardır.

Meseleyi sadece İdlib parantezinde düşünmek tartışma yaratabilir.

Elbab ve diğer yerlerde vermediğimiz mücadeleyi Allah göstermesin, kendi topraklarımızda vermek zorunda kalırız

Asıl hedef Suriye değildir, hedef Türkiye'dir.

"YARIN BİZİ HEDEF ALIRLAR"

Bugün sadece Suriye'de eğitilmiş bölücü terör sayısı 40-60 bin arasında belirtiliyor. Bugün başlatığımız mücadeleyi sürdürmezsek yarın oklar bize dönecektir. Suriye'de verilen mücadelenin hepimizle ilgili olduğunu herkesin bilmesi ve kabul etmesi gerekiyor.

Terör örgütlerine teslim mi olalım? Düşman rejime boyun mu eğelim? Milletimizin birliğine göz dikenlere diz mi çökelim? Evinden yurdundan olanların gidecek yeri var, şimdilik koyalım bir yere en azından Türkiye var.

Peki bizim yurdumuzdan olsak yarın gidecek bir yerimiz var mı? Milletimin herhangi gitmeyi düşünecek bir yeri olmadığını düşüncesindeyim.

Öyleyse ülkemize vatanımıza sıkı sıkı sahip çıkacak, hangi mücadeleyi vermemiz gerekiyorsa vermemiz gerekiyor.

Şehit düşen her evladımızın acısı yüreğimizi dağlıyor.

Şehitlerimiz inanıyorumki vatan kılınması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır. 20 günlük mücadelede şehit düşen askerlerimizin ailesine sabır diliyorum. Bu milletin verdiği mücadele de alacağı mesafenin işaret fişeğidir. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum.

Uğruna nice güneşler batasa da bu hilal hiç bir zaman oradan inmeyecek. Hamdolsun şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız.

ESED REJİMİNE AĞIR DARBE

Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru öldürülürken aralarında 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namllu roketatarında bulunduğu 300'e yakın araç imha edilmiştir.

Dün akşam itibarıyla 7 kimyasal ürünlerin olduğu depo patlatılmıştır. İşin bu noktalara gelmesini arzu etmezdim. Madem bizi bu noktalara getirdiler sonuçlarına katlanacaklar.

Başkan Erdoğan açıkladı! Esed rejimine ağır darbe

"KAPILARI KAPATMAYACAĞIZ"

Sözde beyanda bulunanların samimi olmadığını yaşayarak görüyoruz. Terör örgütlerine binlerce mühimmat yardımını yapanlar rejim çok ciddi manada mühimmat gibi herşeyi bu ülkelerden alırken, kimse Türkiye'ye bu konular da ne de mültecilerle ilgili bize destek veriyor.

Aylar önce dedikki bu devam ederse kapıları açarız demiştik. İnanmadılar. Dün itibarıyla kapıları açtık. Bu kapıları bu süreç içinde kapıları da kapatmayacağız.

Avrupa Birliği'nin artık sözünü tutması lazım. Dürüstseniz samimiyseniz sizde sözünüzü tutacaksınız.

Başkan Erdoğan: Kapıları açtık, kapatmayacağız!

İNSANSIZ DENİZALTI MÜJDESİ

İHA'yı yaptık SİHA'yı zaten hiç vermediler onu da yaptık. Şimdi en üst olanını yani AKINCI'yı yapıyoruz. Test uçuşları falan tamam. Allah'ın izniyle insansız denizaltını yapacağız. Onun da çalışmaları şu anda yapılıyor. Zihinsel tamam bunun dışındaki adımlar atılacak.

Diplomasi de yalnız mı bırakılıyoruz? Elimizdeki kozların hepsini kullanarak bunun da üstesinden geleceğiz.

Başkan Erdoğan'dan İnsansız Denizaltı Müjdesi

"ŞOM AĞIZLILARA GEREKEN DERSİ VERDİK"

2019'u neredeyse yüzde birlik büyümeyle kapatarak şom ağızlılara gereken dersi verdik.

Özellikle sanayi sektörümüzün yüzde 5,9 oranında büyümesi kayda değer bir büyümedir.

Ocak ayında konut satışları yüzde 56, otomobil satışları yüzde 100'ü aştı. Bu gelişmelere paralel ekonomik güven endeksi de arttı.

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