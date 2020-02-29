Başkan Erdoğan'dan İdlib diplomasisi... Liderlerle temaslar sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederek, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.