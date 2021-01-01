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01 Ocak 2021 Cuma 16:56 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sözcü gazetesinin, '2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı' olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi. Çelik, 'Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait herşeyle kavgası var. Millete ait olan “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir” ilkesini de sevmiyorlar.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait herşeyle kavgası var. Millete ait olan “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir” ilkesini de sevmiyorlar.

Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır." Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

AyasofyaCamii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait herşeyle kavgası var. Millete ait olan “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir” ilkesini de sevmiyorlar.

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