Aralıklı oruç nedir? Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır?

Aralıklı oruç diyeti için pek çok beslenme programı mevcut. Bu diyet şu sıralar adından sıklıkla söz ettiriyor ve gündemdeki yerini koruyor. Zira geçtiğimiz haftalarda Buse Terim kısa sürede 25 kilo fazlalığını nasıl verdiğini izleyicilerle paylaşmıştı. Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Terim, aralıklı oruç diyeti listesinin hayatına nasıl yerleştiğini ve tüm merak edilenleri anlamıştı. Aralıklı orucun nasıl yapıldığına dair ayrıntıları haberimiz içerisinden bulabilirsiniz.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR?

Aralıklı oruç kavramı; bu diyet için, uzun süre yemek yememe sürelerinin olması nedeniyle verilmiş bir isimdir. Şayet doğru yapılırsa yalnızca kilo vermek için değil, aynı zamanda diyabet hastalarının da faydalanabileceği bir beslenme biçimi dahi olabiliyor.

Aralıklı oruç, 16/8 dediğimiz yani günün 8 saatlik bir diliminde yiyecek alışverişinin olduğu, kalan 16 saatte ise herhangi bir beslenme faaliyetinin yapılmadığı bir diyet programını içeriyor.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda Fatih Terim’in kızı Buse Terim, doğum sonrası fazla kilolarından bu beslenme biçimi sayesinde kurtulduğunu Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programından anlatmıştı. Buse Terim aralıklı oruç ile toplamda 25 kilo vermeyi başarmıştı ve eski sağlıklı görünüme geri kavuşmuştu.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Aralıklı oruç diyeti için öncelikli olarak yapılması gereken şey “beslenme dilimi” dediğimiz o 8 saatlik zaman aralığını belirlemektir. Örnek olarak şu saat aralıkları tercih edilebilir;

-09.00 – 17.00

-10.00 – 18.00

-Öğleden sonra 8'e kadar

Uyumadan 2-3 saat önce yiyecek alışverişini durdurmakta tabi ki fayda var. Kendinize en uygun saat aralıklarını bulduğunuzda aslında bu diyet için de hazır olmuş oluyorsunuz.

Bu diyet programında esasında hangi yiyecekleri yiyip yemeyeceğini net bir şekilde belirtmiyor. Fakat sağlıksız yiyeceklerin ve abur cuburlarında olmayacağı aşikar.

Bol sıvı tüketiminin yanında; çay ve kahve tercihleri şekersiz olarak yapılmalıdır. Tok tutan besinlerin aralıklı oruç diyeti listenizde yer alması sizin için daha faydalı olacaktır.

Örnek yiyecekleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;

-Taze meyve ve sebzelerin dışında; duruma göre, dondurulmuş veya konserve edilmiş olanları da tercih edilebilir.

-Kinoa, kahverengi pirinç, yulaf ve arpa başta olmak üzere tam tahıllar özellikle sindirimde yüzünüze gülecektir.

-Balık, fasulye, mercimek, soya peyniri, fındık, tohum, az yağlı süzme peynir ve yumurta gibi yağsız protein kaynakları aç kalma süresince adeta zırhınız olacaktır.

-Yağlı balık, zeytin, zeytinyağı, hindistancevizi, avokado, fındık ve tohumdan sağlıklı yağlar içinde yağ kelimesi geçtiği için gözünüzü korkutmasın; tok tutmaya birebir olması ve maksimum seviyede vücut emilimiyle sağlınıza katkıda bulunuyor.