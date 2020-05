Buse Terim nasıl 25 kilo verdi? Fatih Terim'in kızı Buse Terim kimdir, kaç yaşında?

Buse Terim nasıl 25 kilo verdi? Sorusunun yanıtı özellikle takipçileri tarafından merak ediliyor. Fatih Terim’in kızı Buse Terim Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oluyor. Doğum sonrası verdiği kilolarla görenleri şaşırtan Buse Terim, aralıklı oruç sistemiyle beslenmesini düzenlediğini belirtmişti. Buse Terim kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtına yönelik merak edilenleri haberimizin içerisinden bulabilirsiniz.

BUSE TERİM NASIL 25 KİLO VERDİ?

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşan magazin programı, Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ya konuk oluyor. Son dönemde, doğum sonrası toparlanma sürecinde verdiği kilolarla gündemde olan Terim, bu konudaki tüm merak edilenleri yanıtlayacak.

18 arayla iki çocuk dünyaya getiren Terim, uzun bir süre fiziği nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. “Fiziksel görüntüm hakkında yorum yapanlara kısaca bir son 3 senemi özetlemek istiyorum. 26 yaşında yani bundan 2 sene önce ilk kızımı doğurdum, onu 6 ay emzirdim, tam büyütme safhasına geçmişken yeniden hamile olduğumu öğrendim, sil baştan henüz hormonlarım kendini toparlamamışken aynı yola yeniden girdim. Hamilelik uzaktan çok eğlenceli gözükse de bir kadın için tamamen değişim demektir. Ben bu değişimi 1 sene arayla iki kez yaşadım. İkinci kızımı 50 gün önce kucağıma aldım, şu anda onu da emziriyorum. Hiçbirimizin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil ve hiç birimiz özellikle kadınlar bu mecrada acımasızca yorum yapılmayı hak etmiyoruz” demişti.

Her gün spor yaptığını belirten Buse Terim, “Cardio, yürüyüş, HIIT (Yüksek Yoğunluklu Interval Antrenman), boks gibi antrenmanlar yapıyorum. İki öğün beslenirken bir kahvaltı öğünü (11:00-12:00 arası), bir de akşam öğünü (16:00-17:00 arası) protein (et, tavuk, balık) veya malzemeli salata yiyorum” demişti.

BUSE TERİM KİMDİR?

Buse Terim, 21 Ağustos 1990 tarihinde Fulya- Fatih Terim'in kızı olarak İstanbul’da doğmuştur. Merve adında ablası vardır.

Okuduğu Yüzyıl Işıl Koleji’nden 2007 yılında mezun olan Terim, 2011 yılında da New York Fashion Institute of Technology’de Moda Pazarlama ve Yöneticiliği bölümünü bitirmiştir. Burberry, Dolce&Gabana, Elle Dergisi ve Ralph Lauren gibi markalarda staj yapmıştır. Mezuniyetinin ardından çok sevdiği New York’u terk ederek İstanbul’a geri dönmüştür. Hobi olarak öğrencilik yıllarında başladığı moda blogger’lığını daha profesyonel bir platforma taşımak için kolları sıvamıştır. Blogunda stil ipuçlarından sezonun trendlerine kadar her şeyi incelerken, bir yandan da ünlülerin gardıroplarına girerek stillerini inceliyor.

New York, Paris, Milano, Londra gibi uluslararası moda sektörünün en prestijli moda haftalarına düzenli olarak katılarak tecrübelerini hem kendi websitesinde, hem de konuk yazar olarak Türkiye’nin en çok takip edilen gazete ve dergilerinde okuyucularına aktarmaktadır. Buse Terim, kısa süre önce tamamen yenilediği www.buseterim.com.tr ‘de Türkiye’nin en çok takip edilen moda figürü olma özelliğini sürdürmektedir.

Buse Terim, 16 Mayıs 2014 tarihinde Volkan Bahçekapılı ile dünya evine girmiştir. Çiftin, Nil ve Naz adında kızları vardır.