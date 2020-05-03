Zekât vermenin hikmetleri

Zekât; fakirin Müslüman zenginin malı üzerindeki payıdır. Bu pay ise nakit parada yüzde iki buçuğa, yani kırkta bire denk gelmektedir. Bu miktar yılda bir kez ödenecektir. Müslüman zekât ödemekle yükümlüdür. Zekâtın miktarının üzerindeki bağış, yani sadaka ise kişinin hür iradesine bırakılmıştır. Dilerse malının üçte birini fakirlere dağıtır. İsterse malının sadece kırkta birini…

MALINIZI ÇOĞALTIR



Zekât, çalışmaktan âciz olanlara normal bir hayat sürme imkânı sağlar. Toplumu yoksulluktan, devleti zayıflıktan korur. Zekât, kişiyi cimrilikten korur, cömert ve eli açık yapar, diğer duygularını güçlendirir. Servetinin bir bölümünü sırf Allah rızası için yoksul dindaşlarına veren ve buna karşılık onlardan bir şey beklemeyen kimse, sürekli olarak toplum yararını kişisel yararı üzerinde tutma alışkanlığını kazanmış olur. Zekât malın bir şükrüdür ve Allah Teâlâ’nın gazabını söndürür.

İnsanın mayası toprak olduğundan, toprağın suyu emip tutması gibi insan da malı tutma özelliği vardır. Zekât, en az alan kadar, veren için de yararlıdır.

4 BİN AFGAN AİLEYE YARDIM



Türk Kızılay, ramazan faaliyetleri kapsamında Afganistan’ın başkenti Kabil ile Bağlan vilayetinde ihtiyaç sahibi 4 bin aileye ramazan kumanyası dağıttı.