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  3. Yetimlere sahip çıkmak görevimizdir

Yetimlere sahip çıkmak görevimizdir

Yetimlere sahip çıkmak görevimizdir

Yetime iyi davranmak ve korumak her müslümanın görevidir.

Allah, Peygamber Efendimize, “Sen de bir zamanlar yetimdin. Ben seni koruyup gözettim.

ASLA AZARLAMAYIN

Ben seni nasıl himaye etmişsem, sen de diğer yetim kullarıma sahip çık; onların derdiyle ilgilen; sıkıntılarını hallet” buyurmaktadır. Yetimler bize Allah’ın emanetidir.

Yetimlere karşı diğer görevimiz ise bizden bir şey istedikleri zaman onları incitip azarlamamaktır. Yüce Allah’ın kendisine verdiği elindeki imkânları ve ilâhî lütufları, onları isteyeni kırıp incitmeden vermelidir. Veremeyecek durumdaysa, bu isteği tatlı bir dille geri çevirmeli, kalp kırmadan ve gönül incitmeden bunu yapmalıdır.  


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