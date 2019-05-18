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  3. Yanan cami için Müslüman ve Hıristiyanlar kenetlendi

Yanan cami için Müslüman ve Hıristiyanlar kenetlendi

Yanan cami için Müslüman ve Hıristiyanlar kenetlendi

Pazar günü kimliği belirsiz kişilerin kundakladığı New Haven Diyanet Cami'nin restorasyonu için bölgedeki Müslüman ve Hıristiyan toplum bir araya geldi.

ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan Diyanet Camii’nin geçen pazar günü kundaklanmasının ardından, bölgedeki Müslüman ve gayrimüslim toplum camiye destek vermek için kenetlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklanan New Haven Diyanet Camii’nde yetkililerin çalışmaları devam ederken, camii cemaati ve yerel halk bir dayanışma etkinliği düzenledi. Etkinlik sonunda Müslümanlar ve farklı inançlardan din adamları, toplu fotoğraf çektirerek birlik mesajı verdi. New York Din Hizmetleri Ateşesi Sinan Dedeler, “Rahmet mevsimi olan Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen bu elim hadise karşısında yine Ramazan'ın rahmetine sığınarak el birliğiyle yaralarımızı sararak, camilerimizi eskisinden çok daha iyi bir şekilde hizmete açacağız” dedi.

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