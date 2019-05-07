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  3. Yağlı yavan ekmeği için vatandaşlar adeta yarıştı

Yağlı yavan ekmeği için vatandaşlar adeta yarıştı

Yağlı yavan ekmeği için vatandaşlar adeta yarıştı

Adıyaman’da sadece Ramazan'da yapılan sütlü ekmeği (yağlı yavan) tükenmeden almak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Onlarca ekmek dakikalar içerisinde tükendi.

Ramazan ayı beraberinde kendine has tatları da getiriyor. Sütlü ekmek (yağlı yavan) tezgahlarda yerini aldı. Ramazan'ın ilk gününde iftara yakın vakitte Adıyaman’ın en işlek caddelerine tezgahlarını kuran satıcılar, Ramazan heyecanı ile satış yaptı. Vatandaşlar ise ilk iftar öncesi yağlı yavan alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Adıyaman’a has yağlı yavan kısa sürede tükendi. Fırınlardan tezgahlara yeniden yağlı yavan geleceğini duyan birçok vatandaş dakikalarca tezgah başında ekmek bekledi. Satıcılar ise satışlardan memnun olduklarını söyledi.

(İHA)

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