Vücudunuzu koruyun

Ramazan ayı boyunca doğru beslenme ile bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemine dikkat çeken Beslenme Uzmanı Dilara Koçak şunları söyledi: “Oruç sırasında uzun süre aç ve susuz kalan vücudun doyurucu olduğu kadar bağışıklık sitemini güçlendiren besleyici gıdalara da ihtiyacı var. Doğal enerji kaynağı olmasının yanı sıra vitamin, mineral, antioksidan içeriğiyle gün içinde destek sağlıyor. Ayrıca son dönemlerde hepimiz için çok daha önemli olan bağışıklık sistemi için de oldukça değerli.” Metro Premium ham balların yüksek rakımlı yaylalardan elde edildiğini söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç ise şunları kaydetti:

İŞLEM GÖRMÜYOR



“Ham balı diğer ballardan ayıran en önemli özellik, kovandan çıktığı haliyle pastörize ve filtre edilmeden, ısıl işleme uğramadan kavanoza girmesidir.”