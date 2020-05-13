Virüs neferlerinden sahur sofrası

Farklı kesim ve görüşlerden gönüllülerinin oluşturduğu Velhasıl İnsan, haftanın 3-4 günü, evlerinde aileleri, komşuları veya akrabalarıyla hazırladıkları çeşitli yiyecekleri, pandemi hastanelerindeki sağlık çalışanlarına götürüyor.

ÇOCUK NEREDE BİZ ORDA



Ailelerinden ayrı yurt ve otellerde kalan sağlıkçıların mücadelelerine destek olmak ve onlara bir nebze olsun teşekkür etmek için çabalayan gençlerden oluşan ekip, Ramazan ayında uygulamaya koydukları “erzak, fatura, bebek ve bayram hediyesi kumbarası” çalışmasıyla da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Grubun gönüllülerinden Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Şebnem Korkmaz (25), “insan olmak ve insan kalmak” amacıyla yola çıkmış, enerjisi yüksek bir ekip olduklarını söyledi. SAÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Elif Duran (23) ise “Onlar hastanelerde bu kadar büyük fedakarlıklar yaparken bizler de onlara bu şekilde teşekkür etmek istedik. Dolayısıyla sağlık çalışanlarına sahurda yemeleri için bir şeyler hazırlayıp götürüyoruz” dedi.

YOKSUL ÇOCUKLARA KOŞUYORLAR



Ekip Ramazan kampanyası kapsamında, sahur yemeği programının dışında 4 farklı kumbara çalışması da yaparak yoksul çocuklara ulaşıyor.