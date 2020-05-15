Veda Haccı Hutbeleri sanal turda

Her yıl Ramazan ayını geleneksel sanat sergileriyle karşılayan Yıldız Holding, bu yıl Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın (TMKV) hat koleksiyonunun seçkin örneklerinden biri olan “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri” sergisini dijital ortamda ziyarete açtı. 37 hat ve 26 tezhip sanatçısının Veda Haccı Hutbeleri’nden seçtiği metinleri nakşetmesiyle ortaya çıkan eserler, www.vedahaccihutbeleri.orgsitesinde360 derece sanal turla ziyaret edilebiliyor. Sergiye aynı zamanda Yıldız Holding’in ve TMKV’nin sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor.

İNSANLIĞA REHBER



Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker sergiyle ilgili şunları söyledi: “Bu sene salgın nedeniyle sergimizi dijital ortama taşıdık. Sergimizde, Peygamberimizin Veda Haccı’nda okuduğu ve insan haklarının evrensel olduğuna işaret eden Veda Hutbeleri’nden seçilen metinlerin kıymetli sanatçılar tarafından nakşedildiği hat ve tezhip eserleri yer alıyor. Bu eserlerin, ırk, renk ve sınıf üstünlüğünü reddederek tüm insanlığa rehber olacak, örnek bir eşitlik anlayışını tarihe kaydeden Veda Haccı Hutbeleri’ni daha iyi anlamamıza yardımcı olacağına inanıyorum.”