Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 800 aileye gıda yardımı

Hazret Bilal Muhacir Kampı’nda düzenlenen yardımların dağıtım programında konuşan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, yardımlarının geçen yıla göre azalsa da gelecek senelerde artacağını söyledi. Türkiye’nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay da salgın nedeniyle ulaşımda uygulanan kısıtlamalar sonucu Türkiye’deki STK’lerin, dernek ve vakıfların bu sene çok aktif olamadığını vurguladı. Dostluğun böyle zor günlerde kendini belli ettiğinin altını çizen Alpay, Türkiye’nin kurum ve kuruluşlarıyla salgının ardından Afganistan’da farklı alanlarda faaliyetlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.