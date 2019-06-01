Türk Kızılayı Ramazan'da dünyaya yardım eli uzattı

Miray ÇİMEN

Türk Kızılay’ı Ramazan ayında yurt içinde ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı. Kızılay’ın, “Ramazan’da Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilâl olsun Türkiye” sloganıyla yürüttüğü çalışmalarda 4.7 milyon kişiye et yardımı yapılırken, çikolata ve bisküvilerden oluşan 100 bin paket çocuklarla buluşturuldu. Ayrıca Kızılay, Tanzanya’nın Darüsselam kentindeki sayıları yaklaşık 25 bine ulaşan Albino hastasına da Ramazan yardımı ulaştırdı. Milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşan Kızılay, Ramazan ayı genelinde gıda kolisi, zekat, fidye ve fitre yardımları ve iftar sofralarıyla toplam 14.7 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı.

50 BİN YETİM SEVİNDİ

Ramazan boyunca yurtiçi ve yurtdışında 400 bin adet gıda paketi dağıtan Kızılay, 38 ülkede iftar programları organize etti. 38 ülkede verilen iftarlarda yaklaşık 50 bin yetime ulaşıldı. Yurt çapındaki 16 aşevinden her gün yaklaşık 30 bin kişiye üç çeşit yemek verildi.

150 BİN AİLEYE FİTRE-ZEKAT BAĞIŞI

Kızılay fitre, fidye ve zekat bağışı alarak bunları Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı da sürdürdü. Hedeflenen 50 milyon liralık fitre-fidye-zekat bağışı ile 150 bin aileye yardım yapılması öngörülürken, bunun büyük kısmının hayata geçirildiği belirtildi.