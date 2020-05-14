Son 10 günü ibadete ayırın
Beş yıldır Şehzadebaşı Camisi'nde itikafa giren 68 yaşındaki İbrahim Altuğ, önceki ramazanların son 10 gününde dünyayla bağlantıların keserek itikafa girdiklerini söyledi.
Şehzadebaşı Camisi’nde yapılan itikafın çok farklı olduğunu ifade eden Altuğ, “Dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinden bir sürü insan camiye gelerek ramazanda itikafa giriyordu. Geçen yıl Şehzadebaşı Camisi’nde 150 kişi itikafa girmişti. Bu yıl camide itikafa girmek kısmet olmadı ama çare olarak kendi evimin bir odasında itikafa girerek camide itikaf özlemimi gidermeye çalışacağım” dedi.