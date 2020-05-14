Son 10 günü ibadete ayırın

Şehzadebaşı Camisi’nde yapılan itikafın çok farklı olduğunu ifade eden Altuğ, “Dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinden bir sürü insan camiye gelerek ramazanda itikafa giriyordu. Geçen yıl Şehzadebaşı Camisi’nde 150 kişi itikafa girmişti. Bu yıl camide itikafa girmek kısmet olmadı ama çare olarak kendi evimin bir odasında itikafa girerek camide itikaf özlemimi gidermeye çalışacağım” dedi.