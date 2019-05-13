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Somuncu Baba geleneği halen sürüyor

Somuncu Baba geleneği halen sürüyor

Hulusi Efendi Vakfı tarafından her ramazan ayında Somuncu Baba Külliyesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde çok sayıda kişi aynı sofrada bir araya geliyor.

Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde düzenlenen "Hulusi Efendi İftar Sofrası"nda bir araya gelen 2 bin kişi, bu yıl da ramazanı idrak etmenin sevincini yaşadı. 

Ziyaretçilerden Elif Gül, Sivas'tan geldiğini, Anadolu'nun manevi mimarlarından Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) manevi huzurunda olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ramazan gelince zengin, fakir aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu da dayanışma duygularımızı perçinleşiyor. Ramazanı burada yaşamak ayrı bir huzur veriyor. Bizleri konuk eden ve ikramda bulunanlara teşekkür ederiz." dedi. 

Abdullah Kara da uzun yol şoförü olduğunu belirterek, Diyarbakır'dan yük getirdiğini söyledi. Külliyede her ramazan ayında sofra kurulduğunu bildiğini dile getiren Kara, "Hulusi Efendi İftar Sofrası kurulur ve 7'den 70'e herkes konuk edilir. Ben de her geçtiğimde buraya mutlaka uğruyorum. İftarımı yaptıktan sonra ibadetlerimi yerime getirir, duamı eder, yoluma devam ederim." diye konuştu. Somuncu Baba Külliyesi'nde geleneksel hale getirilen etkinlik kapsamında ramazan ayı boyunca cumartesi ve pazar günleri çok sayıda kişi iftarda buluşuyor.

(AA)

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