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  3. Sofranızdan peynir ve sütü eksik etmeyin

Sofranızdan peynir ve sütü eksik etmeyin

Sofranızdan peynir ve sütü eksik etmeyin

Ramazan'da yanlış beslenme; kilo artışı, tansiyon, ülser, reflü, kabızlık gibi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Bu tür şikayetlerin önüne geçmek için Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu şu önerilerde bulundu: “Ramazanda beslenmenizi iftar, iftar sonrası ve sahur olmak üzere 3 öğünde gerçekleştirin. Kemik sağlığını korumak için peynir, süt ve yoğurt tüketmeyi ihmal etmeyin. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken bir nokta var; Kalsiyumun kemiklerimiz tarafından emilimi için vücudumuz mutlaka D vitaminine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirleri tercih edin.”

10 DAKİKA ARA

“Orucunuzu su, hurma, zeytin, peynir ve çorba gibi yiyecekler ile açın, mümkünse 10-15 dakika ara verin, daha sonra ana yemeğe geçin ya da normal akşam yemeğinizi yiyin. Kemik sağlığınız için önemli olan kalsiyum mineralini ihmal etmeyin”.


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