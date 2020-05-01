Sirenle savaşa değil, oruca başlıyorlar

50 yılı aşkın süredir Bigadiç Belediyesi’nin uygulamasıyla orucun başlama ve bitiş saatleri siren sesiyle duyuruluyor. Bigadiç Belediyesi’nde görevli Eşref Sarıkurt 20 yıldan bu yana Ramazan aylarında sireni kendisinin çalıştırdığını söyleyerek, “21 yıldır Bigadiç Belediyesi’nde çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıldan beri de bu siren işini yapıyorum. Bigadiç halkını iftara ben davet ediyorum, sahura da ben kaldırıyorum. İnsanlar benim çaldığım sirenle imsakta oruçlarına başlıyor, yine benim çaldığım sirenle oruçlarını açıyorlar” dedi.