Sık sık tövbe etmek duayı kabul ettirir

On bir ayın sultanı Ramazan ayında bol bol kelime-i şehadet getirmek ve tövbe etmek, günahlardan arındırıyor. Bu ayda yapılacak duaların ve ibadetlerin kabul olması için de 5 şeye riayet edilmesi gerekiyor:

• Önce, ehl-i sünnet itikadına uygun iman etmelidir. Ve son nefesimizi verinceye kadar bu imandan ayrılmamaya çalışmalıdır. Küfre sebep olan her türlü sözden ve fiilden uzak durmalıdır. Ahirette, kâfirlerin hiçbir iyiliğine ve ibadetine sevap ve mükafat verilmeyecektir.

• İlim sahibi olmalıdır. Namazın, orucun ve her ibadetin ilmihal kitaplarında yazan farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, mekruhlarını ve müfsitlerini/bozan şeylerini mutlaka öğrenmelidir. İlimsiz amel, dalâlettir/sapıklıktır. Yanlış ve bozuk olur.

• Niyetin her ibadet için farz olduğunu bilmelidir. Ramazan'da her gün tutulacak orucun her birisi için ayrı niyet etmelidir. Oruca niyetin ilk ve son vaktini bilmek ve bu vakitler arasında niyeti yapmak lazımdır. İlk vakti, akşam güneş batıncadır. Son vakti de dahve-i kübradır. Yani, öğle namazına bir saat kalıncaya kadar niyet edilebilir.

• Bütün ibadetleri ihlas ile yapmalıdır. Allah rızası için olmayan, başkasına riya/gösteriş için yapılan ibadete sevap verilmez. Orucun diğer ibadetlerden farkı, onda gösteriş yoktur. O, kul ile Rabbi arasındadır, başkalarının haberi bile olmaz. Bunun içindir ki, Rabbimiz “ demoğlunun bütün amelleri kendisi içindir, oruç hariç. O, benim içindir. Yemesini içmesini, nefsânî arzularını benim için terk ediyor, onun karşılığını da ben vereceğim” buyuruyor.