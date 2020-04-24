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'Şifalı eller' ilk sahurunu görev başında yaptı

'Şifalı eller' ilk sahurunu görev başında yaptı

Büyük fedakarlıklarla görev yapan Antalya'daki sağlık çalışanları, hem hastalarına şifa dağıttı hem de ramazan ayının ilk sahurunu meslektaşlarıyla yaptı.

Kepez Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun mesai yapan sağlık çalışanları, kendileri için hazırlananları tabakları aldıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak masalara oturdu. Huzur ve bereket ayı olan ramazan ayının ilk sahurunda, ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşayan sağlıkçılar, öte yandan ise meslektaşlarıyla sahur sofrasına oturmanın huzurunu yaşadı. 


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