'Şifalı eller' ilk sahurunu görev başında yaptı

Kepez Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun mesai yapan sağlık çalışanları, kendileri için hazırlananları tabakları aldıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak masalara oturdu. Huzur ve bereket ayı olan ramazan ayının ilk sahurunda, ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşayan sağlıkçılar, öte yandan ise meslektaşlarıyla sahur sofrasına oturmanın huzurunu yaşadı.