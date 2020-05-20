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  3. Şeytan neden kaçar?

Şeytan neden kaçar?

Şeytan neden kaçar"

Keşif ehli bir zât, Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin yanına gider.

Şeytanın, onun yanından hızla kaçtığını görür. O zât, Cüneyd-i Bağdâdî’nin yanına yaklaşınca, yüz hâllerinden, onun çok öfkelenmiş olduğunu anlayıp sorar: “Ey Cüneyd, biliyoruz ki, insan öfkelenince şeytan ona yaklaşır. Fakat çok öfkeli olduğunuz hâlde, şeytan niçin sizden kaçıyor? Bunun hikmeti nedir?” Cüneyd-i Bağdâdî şu cevâbı verir: “Biz nefsimiz için kızmayız. Başkaları, nefisleri için kızdıklarından şeytan onlara musallat olur. Bizim kızmamız Allah için.” 


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