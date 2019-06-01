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01 Haziran 2019 Cumartesi 11:56 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:04

Sengalliler Kadir Gecesi'nin ardından teheccüd namazı için sokakları doldurdu

Sengalliler Kadir Gecesi'nin ardından teheccüd namazı için sokakları doldurdu

Kadir Gecesi'ni idrak için ramazan ayının son 10 gününde ibadetlerini artıran Senegalliler, teheccüd namazında camilere sığmadı.

Senegal'in başkenti Dakar'da Kadir Gecesi'ni idrak etmek için ramazan ayının son 10 gününde teheccüd namazı kılanlar sokaklara taştı. Sahildeki yollara serilen seccadeleri dolduran genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce Senegalli, teheccüd namazı kıldı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Cemaatten 16 yaşındaki Daouda Diallo, AA muhabirine yaptığı açıklamada teheccüd namazına katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Diallo, "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum ve Allah'ı çok sevdiğim için her teheccüd namazına geliyorum." dedi. Senegalliler, İslam aleminin barışı ve birliği için dua etti.

(AA)

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