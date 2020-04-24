Selimiye'de online mukabele

İl Müftülüğü din hizmetleri uzmanı Sait Doğan’ın okuduğu cüzleri vatandaşlar da evlerinde canlı yayında Kur’an’dan takip ediyor. Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli, “Tabii gönül ister ki ramazan dolu dolu geçsin, camilerimiz dolsun ve bir araya gelelim, teravihlerimiz, hatimlerimiz ve mukabelelerimiz devam etsin. Ama bu sene salgın nedeniyle bu şekilde oldu” dedi.