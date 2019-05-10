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Sahurda yenen incir uzun süre tok tutuyor

Sahurda yenen incir uzun süre tok tutuyor

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, vatandaşlara Ramazan ayında Aydın İnciri yemeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, vatandaşlara Ramazan ayında Aydın İnciri yemeleri yönünde tavsiyede bulunurken, "Sahur ve iftar sofralarınızdan Aydın İnciri'ni eksik etmeyin. Ramazan, birliğin, dayanışmanın, halden anlamanın zamanıdır. Tüm AYTO üyelerinin, Aydınlıların ve İslam aleminin sağlık ve bereket içerisinde bir Ramazan ayı geçirmelerini diliyorum" dedi.

AYDIN ÜRÜNÜ TAVSİYESİ

Ülken, "Yaz aylarının başlangıcında olmamız sebebiyle oruçlu olduğumuz süre 15 saatin üzerinde. Sahurda yiyeceğiniz 2 adet Aydın İnciri uzun saatler tok kalmanızı sağlar ve enerji verir. Ayrıca orucumuzu hem dini açıdan kutsal hem de yerli ve milli incir ile açmamızı öneriyorum" diye konuştu.

(Yeniasır)

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