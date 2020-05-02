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Sahurda omlet yiyen gün boyu hiç acıkmaz

Sahurda omlet yiyen gün boyu hiç acıkmaz

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde görevli diyetisyen Betül Çiçek, vatandaşların Ramazan'da beslenme konusunda dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

Ramazan ayında oruç tutulan süreye ve vatandaşların beslenme alışkanlıklarına işaret eden Çiçek, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurguladı. Çiçek, oruç tutacakların imsak vaktine yakın saatlerde sofraya oturması gerektiğini söyleyerek “Sahurda hafif bir kahvaltı olabilir. Bunlar da peynir, yumurta, az yağ ya da yağsız hazırlanmış omlet olabilir. Bunun dışında salata söğüş yer alabilir. Süt, yoğurt, kefir bu menüye eklenebilir. Daha uzun süre tok kalmamız açısından tam tahıllı ekmeği tercih edebiliriz” dedi.

Bol bol su için

Sahur sofrasında da iftarda olduğu gibi çorba, salata, sebze yemeğinin tercih edilebileceğini belirten Çiçek, “Sahurda özellikle dikkat etmemiz gereken husus, tuzlu şeyleri, kızartmaları ve ağır hamur işlerini tercih etmememiz” dedi.


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