Sahur öğününü sakın atlamayın

Sahurda bu besinler tok kalmanızı sağlıyor:

Yumurta: İçeriğindeki bol protein bulunan bu besin sahur sofralarının olmazsa olmazıdır. Hem uzun süre tok tutar. Hem de insan vücudunun ihtiyaç duyduğu besin değerlerinin büyük bir kısmını karşılamaya yardımcı olur.

Yoğurt: Gün içerisinde yaşayacağınız susuzluğu da azaltmaya yardımcı olan bu yiyeceğin ev yapımı halini tercih etmek daha faydalı olacaktır. Bir kase yoğurdun içerisine 1-2 çorba kaşığı yulaf eklerseniz bu hem vücutta hazmın kolaylaşmasını sağlar hem de sizi oruç süresince rahatlıkla tok kalabilmenize yardımcı olur.

Yeşillik: İçerisindeki vitaminlerle yeşillik tüketimi uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir. Özellikle salatalık, marul, roka, maydanoz gibi sebzelerin tüketilmesi hem vücutta antioksidan etkisi yaratacak hem de zengin besin değerleriyle daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır.

Tost: Sahurda yapabileceğiniz hem kolay hem de herkes tarafından sevilen bir besin de tosttur