Ramazan'dan etkilenen Danimarkalı Müslüman oldu

‘Zehra’ adını alan genç kadın, “Burada oruç tutunca aç ve susuz insanların halini daha iyi anlıyorum” diyerek şöyle konuştu: “Oruç tutmanız çok hoşuma gitti. Çünkü siz fakirleri çok iyi anlayabiliyorsunuz. Danimarka’dayken ben kendimden başka kimseyi düşünmüyordum.”