Ramazan'dan etkilenen Danimarkalı Müslüman oldu
Danimarka'da yaşayan Malene Goldbaek Jorgersen (28), çalışmak için geldiği Antalya'da tanıştığı erkek arkadaşı Mustafa Apılı'nın (26) İslam ile ilgili verdiği bilgiler sonrası il müftülüğünde düzenlenen ‘ihtida' töreni ile Müslüman oldu.
‘Zehra’ adını alan genç kadın, “Burada oruç tutunca aç ve susuz insanların halini daha iyi anlıyorum” diyerek şöyle konuştu: “Oruç tutmanız çok hoşuma gitti. Çünkü siz fakirleri çok iyi anlayabiliyorsunuz. Danimarka’dayken ben kendimden başka kimseyi düşünmüyordum.”