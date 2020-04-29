Ramazanda tuz ve şekeri azaltın, sebzeyi ve meyveyi çoğaltın

Artık çok iyi bilindiği gibi, konuşurken, öksürdüğümüzde, gülerken yani ağzımızı açmak zorunda kaldığımız tüm eylemler virüsün etrafa saçılmasına yol açıyor. Kovid-19 hastalığında sadece hasta olanların değil, hiçbir şikayeti olmayanların da boğazlarında virüsü taşıyabildiği biliniyor.

BESLENME DÜZENİ



Ramazanda öğün sayısı ikiye ineceği için bağışıklığı güçlendirici besinler tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Dengeli ve sağlıklı beslenmek sağlıklı kalmanın temel kurallarından birisi. Ramazan sofralarında protein, yağ ve karbonhidrat açısından dengeyi sağlamaya, ayrıca tuz ve şeker kısıtlamasına giderek, mümkün olduğunca da doğal vitamin deposu olan sebze ve meyvelerden tüketmeye dikkat etmek gerekiyor.

Susuzluğu arttıracağı için sahurda zeytin yerine 4-5 adet ceviz veya 10 ila 15 badem, fındık da tüketebiliriz. Ayrıca iftarda kızartma, hamur işleri gibi yüksek kalori içerikli besinlerin tüketilmesi ile yağ dokusunda artış da söz konusu olabilir. Gün içinde susuz kalınacağından çorba, komposto, ayran tüketimi de iyi birer seçenek olabilir.